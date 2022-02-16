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"Поки немає війни або ракет": Ryanair продовжить польоти в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'лірі заявив про продовження польотів Україну. Він зазначив, що лоукостер продовжить доставляти пасажирів в українські аеропорти, поки "немає війни і ракет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Ми не бачимо причин для припинення польотів (в Україну - ред.), поки європейська влада не скаже нам, що літати небезпечно", - цитує видання заяву О'лірі на пресконференції в Лісабоні.

Нагадаємо, з 14 лютого світові страхові компанії припинили страхування літаків у небі України.

Відзначимо, для гарантій безперебійних польотів над Україною Кабінет Міністрів виділив майже 17 млрд гривень на підтримку національних авіакомпаній.

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