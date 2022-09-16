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Пока рано говорить об окончании войны с Россией, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Несмотря на успешное и быстрое контрнаступление в Харьковской области, на сегодняшний день еще рано говорить об окончании войны Украины против РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

Глава государства приветствовал быстрое контрнаступление Украины, но отверг любые предположения о том, что война приближается к своего рода финальной фазе и вскоре может закончиться.

"Пока рано говорить об окончании этой войны", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, что аналитики ISW сообщали, что Украина в начале сентября переломила ход войны, однако она может затянуться до 2023 года.

Также ранее стало известно, что в Белом доме отметили, что США выступают за дипломатическое решение войны в Украине, однако президент РФ Владимир Путин этого не желает.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину