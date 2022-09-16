Поки що рано говорити про закінчення війни з Росією, - Зеленський

Незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters .