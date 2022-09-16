Поки що рано говорити про закінчення війни з Росією, - Зеленський

Незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters .
Глава держави вітав швидкий контрнаступ України, але відкинув будь-які припущення про те, що війна наближається до свого роду фінальної фази і незабаром може закінчитися.
"Поки що рано говорити про закінчення цієї війни", - наголосив президент України.
Нагадаємо, що аналітики ISW повідомляли, що Україна на початку вересня переламала хід війни, проте вона може затягтися до 2023 року.
Також раніше стало відомо, що у Білому домі зазначили, що США виступають за дипломатичне рішення війни в Україні, проте президент РФ Володимир Путін цього не бажає.
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