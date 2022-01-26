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"Пока говорят дипломаты - пушки молчат": Кулеба о сдерживании РФ от нового вторжения

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает координацию с Западом по мерам сдерживания РФ от дальнейшей агрессии. И отметил, что "пока говорят дипломаты - пушки молчат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу во время брифинга.

"Мы продолжаем тесную координацию с нашими союзниками и партнерами как в контексте консолидированной противодействия агрессии, так и в свете подготовки ответов США и НАТО на российские ультиматумы...Важно, что дипломатический трек-контакт с Россией продолжает работать. Пока говорят дипломаты - пушки молчат", - сказал Кулеба.

По его словам, удалось запечатлеть принцип "никаких решений по Украине без Украины", а страны-партнеры ответили РФ твердой консолидированной позицией.

"Независимость и территориальная сохранность Украины, как и политика открытых дверей НАТО никогда не были, и не будут предметом торга как этого хочет Россия", - подчеркнул Кулеба.

Министр подчеркнул, что параллельно с дипломатией страны-партнеры готовы "дать решительный отпор Кремлю" в случае дальнейших агрессивных действий против Украины и безопасности в Европе в целом.

Напомним, Британия заявила, что разрабатывает законопроект по усилению санкций против Кремля в случае нового российского вторжения в Украину, которые, в частности, могут затронуть и президента РФ Владимира Путина.

Добавим, по словам экспертов, санкции против Кремля, которые может ввести Запад, могут особо отразиться на госбюджете РФ, особенно чувствительным будет удар по основе российского экспорта - нефти и газа.

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Дмитрий КулебаВторжение России в Украину