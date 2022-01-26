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"Поки говорять дипломати - гармати мовчать": Кулеба про стримування РФ від нового вторгнення

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує координацію із Заходом щодо заходів стримування РФ від подальшої агресії. Та зазначив, що "поки говорять дипломати - гармати мовчать".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу під час брифінгу.

"Ми продовжуємо тісну координацію з нашими союзниками та партнерами як у контексті консолідованої протидії агресії, так і у світлі підготовки відповідей США і НАТО на російські ультиматуми...Важливо, що дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати. Поки говорять дипломати - гармати мовчать", - сказав Кулеба.

За його словами, вдалося закарбувати принцип "жодних рішень щодо України без України", а країни-партнери відповіли РФ твердою консолідованою позицією.

"Незалежність і територіальна цілість України, як і політика відкритих дверей НАТО ніколи не були, і не будуть предметом торгу як цього хоче Росія", - наголосив Кулеба.

Міністр підкреслив, що паралельно з дипломатією країни-партнери готові "дати рішучу відсіч Кремлю" у разі подальших агресивних дій проти України та Безпеки у Європі загалом.

Нагадаємо, Британія заявила, що розробляє законопроект по посиленню санкцій проти Кремля у випадку нового російського вторгнення в Україну, які, зокрема, можуть торкнутися і президента РФ Володимира Путіна.

Додамо, за словами експертів, санкції проти Кремля, які може ввести Захід, можуть особливо відбитися на держбюджеті РФ, особливо чутливим буде удар по основі російського експорту - нафті та газу.

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Дмитро КулебаВторгнення Росії до України