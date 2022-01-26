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Британия заявила о намерении ужесточить санкции против РФ: могут коснуться Путина

Новина українською →
Британия, Среда 26 января 2022 09:52
Британия заявила о намерении ужесточить санкции против РФ: могут коснуться Путина Фото: глава МИД Британии Элизабет Трасс (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что страна разрабатывает законопроект по усилению санкций против Кремля в случае нового российского вторжения в Украину. Она не исключила, что они могут коснуться и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим жестче, чтобы мы могли охватить (санкциями - ред.) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней", - рассказала Трасс.

На вопрос журналиста, введет ли Великобритания санкции лично против Путина она ответила:

"Мы ничего не исключаем".

Напомним, по словам экспертов, санкции против Кремля, которые может ввести Запад в случае нового российского вторжения в Украину, могут особенно отразиться на госбюджете РФ, особенно чувствительным будет удар по основе российского экспорта - нефти и газа.

Добавим, американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, при этом ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.

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