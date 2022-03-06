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Пока вы думаете - Россия уничтожает наши аэродромы. Подоляк обратился к западным партнерам

Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к международному сообществу. Осудил его из-за отказа закрыть небо над Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Наши правильные западные партнеры! Пока вы думаете, войска РФ пытаются разрушить все наши аэродромы. Чтобы у нас не было никаких самолетов. Чтобы мы не могли закрыть небо самостоятельно. Чтобы потом бомбить мирные города и убивать мирных жителей. Точно хотите видеть это в своих телевизорах?",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским конгрессменам. Обсудили санкции против России и закрытое небо.

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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