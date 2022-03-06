ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пока вы думаете - Россия уничтожает наши аэродромы. Подоляк обратился к западным партнерам

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 22:19
Пока вы думаете - Россия уничтожает наши аэродромы. Подоляк обратился к западным партнерам Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к международному сообществу. Осудил его из-за отказа закрыть небо над Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Наши правильные западные партнеры! Пока вы думаете, войска РФ пытаются разрушить все наши аэродромы. Чтобы у нас не было никаких самолетов. Чтобы мы не могли закрыть небо самостоятельно. Чтобы потом бомбить мирные города и убивать мирных жителей. Точно хотите видеть это в своих телевизорах?",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским конгрессменам. Обсудили санкции против России и закрытое небо.

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать