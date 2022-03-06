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Поки ви думаєте - Росія знищує наші аеродроми. Подоляк звернувся до західних партнерів

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Неділя 06 березня 2022 22:19
Поки ви думаєте - Росія знищує наші аеродроми. Подоляк звернувся до західних партнерів Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до міжнародної спільноти. Засудив її через відмову закрити небо над Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми. Щоб у нас не було жодних літаків. Щоб ми не могли закрити небо самотужки. Щоб потім бомбити мирні міста та вбивати мирних мешканців. Точно хочете бачити це у своїх телевізорах?",- пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до американських конгресменів. Обговорили санкції проти Росії та закрите небо.

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