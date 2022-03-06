Поки ви думаєте - Росія знищує наші аеродроми. Подоляк звернувся до західних партнерів

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до міжнародної спільноти. Засудив її через відмову закрити небо над Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми. Щоб у нас не було жодних літаків. Щоб ми не могли закрити небо самотужки. Щоб потім бомбити мирні міста та вбивати мирних мешканців. Точно хочете бачити це у своїх телевізорах?",- пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до американських конгресменів. Обговорили санкції проти Росії та закрите небо.

Війна Росії проти України триває одинадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.