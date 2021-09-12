"Пока не будут сняты санкции": Лукашенко отказывается поддерживать контакт с Западом

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил Лукашенко.

Также он отметил, что в санкциях против Беларуси нет смысла, поскольку республику, якобы, не волнуют новые ограничения.

"Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми", - добавил Лукашенко.

Миграционный кризис на европейской границе, по мнению Лукашенко, также остается проблемой Запада, а не Беларуси.