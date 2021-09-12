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"Пока не будут сняты санкции": Лукашенко отказывается поддерживать контакт с Западом

Автор: Сергей Пышкин

Лукашенко не планирует поддерживать связь с западными партнерами из-за санкций. Решать вопрос с миграционным кризисом, по его мнению, также придется Западу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Белта.

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил Лукашенко.

Также он отметил, что в санкциях против Беларуси нет смысла, поскольку республику, якобы, не волнуют новые ограничения.

"Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми", - добавил Лукашенко.

Миграционный кризис на европейской границе, по мнению Лукашенко, также остается проблемой Запада, а не Беларуси.

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Александр ЛукашенкоБеларусьСоединенные Штаты Америки