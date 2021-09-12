"Поки не будуть зняті санкції": Лукашенко відмовляється підтримувати контакт з Заходом

"Хочете жити безпечно - приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці безмозкі санкції й приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо", - заявив Лукашенко.

Також він відзначив, що в санкціях проти Білорусі немає сенсу, оскільки республіку, нібито, не хвилюють нові обмеження.

"Хочете допомоги - поводьтесь гідно. Не треба нас вважати якимись другорядними людьми", - додав Лукашенко.

Міграційна криза на європейському кордоні, на думку Лукашенка, також залишається проблемою Заходу, а не Білорусі.