Пока не будет ко всем одинакового отношения из Дома футбола, нас будут ожидать скандалы, - Суркис

"Прежде всего, начать надо с людей, которые сегодня руководят украинским футболом, которые "стрелки" переводят на тех, кто действительно вкладывает свои средства. А некоторые просто пытаются путем популизма повышать свои собственные амбиции, рейтинги. Этого не должно быть в футболе. Поэтому на вопрос я хочу еще раз ответить: пока не будет ко всем одинакового отношения из Дома футбола, нас будут ожидать очередные скандалы, в том числе в судействе. Я думаю, что много денег заработали именно футболисты, а не функционеры. Пренебрегая иногда своим здоровьем, как Беседин, принося в казну федерации много денег, но потом кто-то говорит, что "это я дал премию ребятам". А эту премию не он дал, не глава Федерации, а эти ребята завоевали это", - говорит он.

Суркис также указал на еще один интересный момент: за все годы, когда Федерацию футбола возглавлял господин Павелко, нигде нет информации, что сделан аудит, и что можно на него посмотреть.

"Я 12 лет руководил Федерацией. Покидая свой пост, я оставил на счетах Федерации 37 млн долларов, современную инфраструктуру, которой пользуются и сейчас. Задайте вопрос им, а могут ли они сказать, каким образом есть возможность ознакомиться, сколько средств в течение 2015-2021 годов получила Федерация футбола? Вы не найдете никакой информации по этому поводу, - уверяет бывший глава ФФУ. - Я приведу один пример и больше ничего не буду говорить. Когда Блохин со своей командой попал в 2006 году в 1/4 финала чемпионата мира, то не за счет средств Федерации футбола, а за счет моего собственного кармана, за счет средств меценатов они получили 8,5 млн долларов. Пусть мне сегодня покажут, сколько средств получила команда за попадание в 1/4 финала чемпионата Европы. Я не понимаю, каким образом Федерация футбола, которая является наиболее богатой в украинском спорте, не может удосужиться, чтобы аудит был сделан. Но я считаю, что когда-нибудь настанет такое время, когда клубы, которые проглотили то, что президент УЕФА вместе с исполкомом выделили каждой федерации во время коронавируса 4,5 млн евро, спросят: "Где эти средства?!" Эти средства также никто не видел, и никто не знает, куда они пошли".