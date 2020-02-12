ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Поиски нового главы "Укрзализныци" обойдутся в более 800 тысяч гривен

Новости » Политика     12.02.2020 - 16:30
Поиски нового главы "Укрзализныци" обойдутся в более 800 тысяч гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поиск нового главы "Укрзализныци" должен завершиться до 31 декабря 2020 года

Международная рекрутинговая компания Boyden получит 837,5 тысяч гривен за поиск и отбор кандидатов на должность нового главы "Укрзализныци". Об это говорится на официальной площадке Prozzoro Zakupki.ua.

Заказ на поиск нового главы компании поступил от филиала "Центра сервисного обеспечения" Открытого акционерного общества "Укрзализныця". Договор подписан 11 февраля. Срок оказания услуг указан до 31 декабря 2020 года.

"Конкурс будет открыт и независим. Никакого внешнего воздействия. Равные условия для всех участников. Победит тот кандидат, который докажет высокий уровень компетенции, будет четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ и представит перспективное видение стратегического развития "Укрзализныци", - ранее заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Facebook.

Напомним, 5 февраля Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзализныци" на Желько Марчека. Он будет исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания главы правления.

В конце 2019 года Евгений Кравцов написал заявление об увольнении с должности главы УЗ. По его словам, он решил уволиться из "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор. 29 января Кабмин согласовал увольнение Кравцова.

Гончарук: Deutsche Banh поможет "Укрзализныце" преодолеть коррупцию В Deutsche Bahn рассказали, как будут сотрудничать с УЗ
Новости Украины УкрзализныцяглаваProZorro
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь