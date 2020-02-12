Поиски нового главы "Укрзализныци" обойдутся в более 800 тысяч гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поиск нового главы "Укрзализныци" должен завершиться до 31 декабря 2020 года

Международная рекрутинговая компания Boyden получит 837,5 тысяч гривен за поиск и отбор кандидатов на должность нового главы "Укрзализныци". Об это говорится на официальной площадке Prozzoro Zakupki.ua.

Заказ на поиск нового главы компании поступил от филиала "Центра сервисного обеспечения" Открытого акционерного общества "Укрзализныця". Договор подписан 11 февраля. Срок оказания услуг указан до 31 декабря 2020 года.

"Конкурс будет открыт и независим. Никакого внешнего воздействия. Равные условия для всех участников. Победит тот кандидат, который докажет высокий уровень компетенции, будет четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ и представит перспективное видение стратегического развития "Укрзализныци", - ранее заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Facebook.

Напомним, 5 февраля Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзализныци" на Желько Марчека. Он будет исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания главы правления.

В конце 2019 года Евгений Кравцов написал заявление об увольнении с должности главы УЗ. По его словам, он решил уволиться из "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор. 29 января Кабмин согласовал увольнение Кравцова.