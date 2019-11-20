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Поиск мира между Израилем и Палестиной оказался под угрозой, - Ватикан

Новости » В мире     20.11.2019 - 15:41
Поиск мира между Израилем и Палестиной оказался под угрозой, - Ватикан
Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com/catholicism)

Ватикан призвал не нарушать границы, признанные международным сообществом

Ватикан заявил, что поиск мира между Израилем и Палестиной оказался под угрозой срыва после того, как США поддержали строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Reuters.

Ватикан в своем заявлении призвал Израиль и Палестину не нарушать границы, признанные международного сообщества.

"В контексте недавних решений, которые могут подорвать дальнейший израильско-палестинский мирный процесс и без того хрупкую региональную стабильность, Святейший Престол подтверждает свою позицию решения о двух государствах для двух народов как единственный способ достичь полного решения проблемы. Святой Престол поддерживает право государства Израиль жить в мире и безопасности в границах, признанных международным сообществом, и поддерживает то же право, которое принадлежит палестинскому народу, которое должно быть признано, уважаться и осуществляться", - заявили в Ватикане.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, США смягчили свою позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу Иордана, заявив, что такие поселения не нарушают международное право.

В последствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан. Законопроект будет рассматриваться в израильском парламенте.

При этом, в Евросоюзе и ООН заявили, что по-прежнему считают израильские поселения на Западном берегу незаконными.

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