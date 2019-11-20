ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пошук миру між Ізраїлем і Палестиною опинився під загрозою, - Ватикан

Новини » В світі     20.11.2019 - 15:41
Пошук миру між Ізраїлем і Палестиною опинився під загрозою, - Ватикан
Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/catholicism)

Ватикан закликав не порушувати кордони, визнані міжнародним співтовариством

Ватикан заявив, що пошук миру між Ізраїлем і Палестиною опинився під загрозою зриву після того, як США підтримали будівництво ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє Reuters.

Ватикан у своїй заяві закликав Ізраїль і Палестину не порушувати кордони, визнані міжнародного співтовариства.

"В контексті нещодавніх рішень, які можуть підірвати подальший ізраїльсько-палестинський мирний процес і без того крихку регіональну стабільність, Святійший Престол підтверджує свою позицію рішення про дві держави для двох народів як єдиний спосіб досягти повного вирішення проблеми. Святий Престол підтримує право держави Ізраїль жити в мирі та безпеці в межах, визнаних міжнародним співтовариством, і підтримує те ж право, яке належить палестинському народу, яке має бути визнане, поважатися і здійснюватися", - заявили у Ватикані.

Нагадаємо, в понеділок, 18 листопада, США пом'якшили свою позицію щодо ізраїльських поселень на Західному березі Йордану, заявивши, що такі поселення не порушують міжнародне право.

згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини річки Йордан. Законопроект буде розглядатися в ізраїльському парламенті.

При цьому, в Євросоюзі ООН заявили, що як і раніше вважають ізраїльські поселення на Західному березі незаконними.

У Палестині заявили про недійсність заяви Помпео про ізраїльські поселення Нетаньяху вважає, що Трамп виправив історичну несправедливість щодо ізраїльських поселень
Новини України ІзраїльПалестинаВатикан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся