Пошук миру між Ізраїлем і Палестиною опинився під загрозою, - Ватикан

Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/catholicism)

Ватикан закликав не порушувати кордони, визнані міжнародним співтовариством

Ватикан заявив, що пошук миру між Ізраїлем і Палестиною опинився під загрозою зриву після того, як США підтримали будівництво ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє Reuters.

Ватикан у своїй заяві закликав Ізраїль і Палестину не порушувати кордони, визнані міжнародного співтовариства.

"В контексті нещодавніх рішень, які можуть підірвати подальший ізраїльсько-палестинський мирний процес і без того крихку регіональну стабільність, Святійший Престол підтверджує свою позицію рішення про дві держави для двох народів як єдиний спосіб досягти повного вирішення проблеми. Святий Престол підтримує право держави Ізраїль жити в мирі та безпеці в межах, визнаних міжнародним співтовариством, і підтримує те ж право, яке належить палестинському народу, яке має бути визнане, поважатися і здійснюватися", - заявили у Ватикані.

Нагадаємо, в понеділок, 18 листопада, США пом'якшили свою позицію щодо ізраїльських поселень на Західному березі Йордану, заявивши, що такі поселення не порушують міжнародне право.

згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини річки Йордан. Законопроект буде розглядатися в ізраїльському парламенті.

При цьому, в Євросоюзі ООН заявили, що як і раніше вважають ізраїльські поселення на Західному березі незаконними.