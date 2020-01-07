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Германия временно выведет часть военных из Ирака

Новости » Политика     07.01.2020 - 13:24
Германия временно выведет часть военных из Ирака
Иллюстративное фото (flickr.com)

Большинство военнослужащих ФРГ в Ираке находятся на севере, в Курдистане

Германия планирует временно вывести часть своих военнослужащих из Ирака. Об этом сообщает во вторник Deutsche Welle со ссылкой на письма главы МИД ФРГ Хайко Мааса и министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которые те направили в свои ведомства.

Планируется, что 30 из 130 человек будут передислоцированы в соседние страны. Эта мера коснется военных, размещенных в Багдаде и в Таджи.

Большинство военнослужащих ФРГ в Ираке находятся на севере, в Курдистане.

Также Маас отметил, что ФРГ "уважает любое решение иракского правительства". Однако он предупредил, что сокращение присутствия международных сил может привести к усилению группировки ИГИЛ в регионе и нестабильности в Ираке.

Ранее Международная коалиция против "Исламского государства", возглавляемая Соединенными Штатами, заявила о готовности приступить к выводу войск с территории Ирака.

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.

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