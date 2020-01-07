ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число пострадавших на похоронах Сулеймани резко возросло

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 13:17
Число пострадавших на похоронах Сулеймани резко возросло
Фото: похороны Сулеймани (EPA)

В давке погибли 32 человека

В результате давки на похоронах ликвидированного иранского генерала Касема Сулеймани погибли 32 человека и еще около 190 пострадали. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели 32 человек, еще около 190 присутствующих на церемонии пострадали. Сегодня в Кермане проходит церемония прощания с Сулеймани.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран подготовил 13 вариантов ответа США на убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Тегеран угрожает, что самый мягкий из данных вариантов может стать "кошмаром" для Вашингтона.

Также сегодня стало известно, что парламент Ирана принял закон, согласно которому армия США и Пентагон признаны "террористическими организациями" после ликвидации Сулеймани. Отметим, иранский генерал погиб в результате авиаудара американских ВВС 3 января.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США, а американский президент Дональд Трамп пригрозил "быстрым и сильным ударом" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.

США перебросили бомбардировщики поближе к Ирану
Новости Украины Иранпреступлениядавка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь