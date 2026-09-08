Похорон з почестями "боснійського м'ясника" спричинив конфлікт Сербії з ЄС

У Белграді поховали колишнього командувача армії боснійських сербів Ратка Младича, засудженого міжнародним трибуналом до довічного ув'язнення за геноцид. Церемонія зібрала тисячі людей і супроводжувалася військовими почестями, що вже спричинило різку реакцію європейських інституцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC та The Guardian .

На прощання з Ратко Младичем, колишнім командувачем армії боснійських сербів, який помер наприкінці серпня у віці 84 років у в'язниці в Гаазі прийшли попрощатись тисячі людей, в тому числі й міністри уряду.

Його труну розмістили в церкві Святого Луки, поруч виставили військовий кашкет Младича, шаблю та нагороди, а біля труни стояли військовослужбовці.

Після церковної служби труну пронесли до кладовища, де Младича поховали з військовими почестями, зокрема під трикратний залп.

Формально церемонія не була державним похороном, однак за масштабом і присутністю представників силових структур вона мала багато ознак державного заходу. На похороні були присутні, зокрема, кілька сербських міністрів, син президента Сербії Данило Вучич та посол Росії. Сам президент Александар Вучич на церемонії не був.

Чому це викликало обурення в Європі

Поховання Младича з військовими почестями відбулося на тлі різкої критики з боку Європейського Союзу. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос скасувала запланований візит до Сербії через те, що назвала прославляння Младича "несумісним із європейськими цінностями". Вона наголосила, що європейський шлях передбачає осмислення минулого, справжнє примирення та повагу до жертв воєнних злочинів.

Представник ЄС окремо заявив, що прославлянню воєнних злочинців, запереченню геноциду та історичному ревізіонізму немає місця ні в Євросоюзі, ні в країнах-кандидатах.

Майкл О'Флаерті, комісар Ради Європи з прав людини, засудив публічне прославляння Ратка Младича. Він закликав всі органи влади "боротися проти героїзації засуджених воєнних злочинців".

Вступ Сербії до ЄС під питанням?

Сербія веде переговори про вступ до ЄС із 2014 року, однак останніми роками цей процес фактично загальмував. На тлі поховання Младича нова критика з Брюсселя створює додаткові проблеми для європейських амбіцій Белграда.

Про ризики щодо вступу до ЄС попереджає і Хорватія. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що героїзація Младича може негативно вплинути на європейські перспективи Сербії.

"Це було б все одно, що вони самі закривають двері перед Європейським Союзом", - сказав Пленкович.

Що відомо про злочини Младича

Младич, якого за жорстокість ЗМІ прозвали "боснійським м'ясником", був одним із ключових командирів боснійських сербів під час війни 1992–1995 років. Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії у 2017 році визнав його винним, зокрема, у геноциді в Сребрениці, злочинах проти людяності та воєнних злочинах і засудив до довічного ув'язнення.

Одним із головних епізодів стало вбивство близько 8 тисяч боснійських мусульманських чоловіків і хлопчиків у Сребрениці у 1995 році. Також Младича визнали відповідальним за роль в облозі Сараєва, яка тривала 1460 днів і супроводжувалася щоденними обстрілами та снайперськими атаками; загалом під час облоги загинули понад 10 тисяч людей.

Війна в Боснії та Герцеговині забрала близько 100 тисяч життів, а понад 2 мільйони людей були змушені залишити свої домівки.