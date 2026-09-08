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Похороны с почестями "боснийского мясника" привели к конфликту Сербии с ЕС

04:55 08.09.2026 Вт
3 мин
Как отреагировали на это в Хорватии и Еврокомиссии?
aimg Филипп Бойко
Похороны с почестями "боснийского мясника" привели к конфликту Сербии с ЕС Фото: болельщики белградской "Црвены Звезды" устроили тифу с изображением Младича (GettyImages)
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В Белграде похоронили бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, приговоренного международным трибуналом к пожизненному заключению за геноцид. Церемония собрала тысячи людей и сопровождалась военными почестями, что уже повлекло за собой резкую реакцию европейских институций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и The Guardian.

На прощание с Ратко Младичем, бывшим командующим армией боснийских сербов, умершим в конце августа в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге пришли проститься тысячи человек, в том числе и министры правительства.

Его гроб разместили в церкви Святого Луки, рядом выставили военную фуражку Младича, саблю и награды, а возле гроба стояли военнослужащие.

После церковной службы гроб пронесли в кладбище, где Младича похоронили с военными почестями, в том числе под трехкратный залп.

Формально церемония не была государственными похоронами, однако по масштабу и присутствию представителей силовых структур она имела много признаков государственного мероприятия. На похоронах присутствовали несколько сербских министров, сын президента Сербии Даниил Вучич и посол России. Сам президент Александр Вучич на церемонии не был.

Почему это вызвало негодование в Европе

Погребение Младича с военными почестями состоялось на фоне резкой критики со стороны Европейского Союза. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отменила запланированный визит в Сербию из-за того, что назвала прославление Младича "несовместимым с европейскими ценностями". Она подчеркнула, что европейский путь предполагает осмысление прошлого, настоящее примирение и уважение жертв военных преступлений.

Представитель ЕС отдельно заявил, что прославлению военных преступников, отрицанию геноцида и историческому ревизионизму нет места ни в Евросоюзе, ни в странах-кандидатах.

Майкл О'Флаэрти, комиссар Совета Европы по правам человека, осудил публичное прославление Ратко Младича. Он призвал все органы власти "бороться против героизации осужденных военных преступников".

Вступление Сербии в ЕС под вопросом?

Сербия ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года, однако в последние годы этот процесс затормозил. На фоне похорон Младича новая критика из Брюсселя создает дополнительные проблемы для европейских амбиций Белграда.

О рисках вступления в ЕС предупреждает и Хорватия. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что героизация Младича может негативно отразиться на европейских перспективах Сербии.

"Это было бы все равно, что они сами закрывают двери перед Европейским Союзом", – сказал Пленкович.

Что известно о преступлениях Младича

Младич, которого за жестокость СМИ прозвали "боснийским мясником", был одним из ключевых командиров боснийских сербов во время войны 1992-1995 годов. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в 2017 году признал его виновным, в частности, в геноциде в Сребренице, преступлениях против человечности и военных преступлениях и приговорил к пожизненному заключению.

Одним из главных эпизодов стало убийство около 8 тысяч боснийских мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице в 1995 году. Также Младича признали ответственным за роль в осаде Сараева, которая длилась 1460 дней и сопровождалась ежедневными обстрелами и снайперскими атаками; Всего во время осады погибли более 10 тысяч человек.

Война в Боснии и Герцеговине унесла около 100 тысяч жизней, а более 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Контекст события

Мы уже сообщали, что в тюрьме ООН в Гааге скончался бывший командир армии боснийских сербов Ратко Младич. За свои преступления он успел отсидеть только 15 лет с пожизненного срока и умер в возрасте 85 лет.

Также мы сообщали, какую роль в спасении боснийских мусульман сыграли украинские миротворцы во главе с полковником Николаем Верхосмотром. Украинцы спасли 10 тысяч мирных жителей от сербской армии.

Тем временем в РФ выразили соболезнования семье умершего преступника. Кремль не признает приговор трибунала в Гааге.

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