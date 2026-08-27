У Гаазі помер "Боснійський м'ясник" Ратко Младич, якого засудили за геноцид

У Гаазі помер колишній командир армії боснійських сербів Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці та воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Младич помер у віці 85 років у в’язниці ООН у Гаазі після погіршення стану здоров’я.

Адвокати засудженого неодноразово клопотали про його дострокове звільнення або переведення до лікарні в Сербії, стверджуючи, що йому залишалося жити не більше місяця. Однак Міжнародний трибунал відхилив ці прохання.

У суді підкреслили, що медичний центр у гаазькій в'язниці забезпечений усім необхідним і надає допомогу найвищої якості, аби гарантувати максимальний комфорт ув'язненого.

Вирок за геноцид

У липні 2021 року Ратка Младича засудили до довічного ув’язнення. Його визнали винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час війни у Боснії 1992-1995 років, за що він отримав прізвисько "Боснійський м'ясник".

Серед найтяжчих епізодів його справи - багаторічна облога Сараєва та геноцид у Сребрениці, де було вбито понад 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків.

Що відомо про Ратка Младича

Ратко Младич був генералом та командував армією боснійських сербів за часів лідера Радована Караджича, якого раніше також засудили до довічного терміну за геноцид.

Після завершення війни Младич переховувався від правосуддя протягом 16 років. Його заарештували у Сербії лише у 2011 році та одразу екстрадували до Гааги. Попри рішення міжнародного суду ООН, частина сербських націоналістів досі вважає його "героєм".

Різанина у Сребрениці

Різанина у Сребрениці - один із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній історії Європи, скоєний під час Боснійської війни у липні 1995 року.

У районі міста Сребрениця після його захоплення військами Республіки Сербської під командуванням генерала Ратка Младича було сплановано та здійснено масове вбивство близько 8 тисяч боснійських мусульман чоловічої статі віком від 12 до 77 років.

У злочині також брало участь воєнізоване формування "Скорпіони", пов’язане з Міністерством внутрішніх справ Сербії.