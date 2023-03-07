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Похолоднішає, але на півдні до 18 тепла. Синоптик розповіла про погоду на 9 та 10 березня

Фото6 синоптик дала прогноз на 9-10 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 9 березня, в Україні буде тепло, але вже на наступний день прийде похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"9 березня тепла повітряна маса в Україні ще затримається, 10 березня стане відчутно прохолодніше у північних областях", - розповіла вона.

При цьому. за словами синоптика, на півдні та в центрі очікується аж +12...+18 градусів

"Погода найближчими днями - неоднорідна, мінлива, з стрибками атмосферного тиску та температури ще й з поривчастим вітром", - додала Діденко.

Як повідомлялося, 8 березня, в Україні очікується хмарна погода. У деяких областях можливі пориви вітру та опади.

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