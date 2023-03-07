Похолодает, но на юге до 18 тепла. Синоптик рассказала о погоде на 9 и 10 марта

В четверг, 9 марта, в Украине будет тепло, но уже на следующий день придет похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, 10 марта станет ощутимо прохладнее в северных областях", - рассказала она.

При этом. по словам синоптика, на юге и в центре ожидается +12...+18 градусов

"Погода в ближайшие дни - неоднородная, изменчивая, со скачками атмосферного давления и температуры еще и с порывистым ветром", - добавила Диденко.