Похолодает, но на юге до 18 тепла. Синоптик рассказала о погоде на 9 и 10 марта

В четверг, 9 марта, в Украине будет тепло, но уже на следующий день придет похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, 10 марта станет ощутимо прохладнее в северных областях", - рассказала она.
При этом. по словам синоптика, на юге и в центре ожидается +12...+18 градусов
"Погода в ближайшие дни - неоднородная, изменчивая, со скачками атмосферного давления и температуры еще и с порывистым ветром", - добавила Диденко.
Как сообщалось, 8 марта, в Украине ожидается облачная погода. В некоторых областях возможны порывы ветра и осадки.
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