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Похолодання вже завтра? Якою буде погода в Україні 5 травня

Україна, Неділя 04 травня 2025 14:15
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Похолодання вже завтра? Якою буде погода в Україні 5 травня Фото: синоптик дала прогноз на 5 травня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На новому тижні в Україні похолоднішає. Зниження температури очікується в частині регіонів вже 5 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

5 травня у західних, північних, більшості центральних максимальна температура повітря знизиться:

  • на заході до +10...+16 градусів;
  • на півночі до +12...+18 градусів;
  • у центральних областях до +17..+22;
  • у Дніпропетровській області ще буде близько +25 градусів;
  • у південній частині та в східних областях очікується +21....+26 градусів.

Типові травневі дощі з грозами 5 квітня ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами, а також у Одеській та Миколаївській областях.

"Це - діяльність холодного атмосферного фронту. На решті території України суттєві опади - навряд. Вітер південно-західний з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий", - зазначила Діденко.

Погода у Києві та протягом нового тижня в Україні

У Києві в понеділок, 5 травня місцями будуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу +15....+17 градусів.

"Найближчий тиждень буде свіжим, хіба що на південному сході ще затримається до середи тепліша погода", - зазначила синоптик.

Погода у третій декаді квітня в Україні

У першій половині декади надходження повітряних мас з півдня обумовило надзвичайно теплу погоду з температурою повітря вдень, яка наближалася, досягала, місцями й перевищувала абсолютні (найвищі) значення для третьої декади квітня за багаторічний період.

За кліматичною нормою такі температури були характерні для першої половини червня. Починаючи з 26 квітня, внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря на територію України, спостерігалося різке похолодання із сильними тривалими заморозками майже на всій території країни.

Окремі, переважно невеликі, дощі спостерігалися лише локально у західних та північних областях, місцями з градом та сильними поривами вітру. 27 квітня у східних та північно-східних областях відмічалися незначні опади у вигляді снігу.

На решті території було майже сухо або зовсім сухо. В окремі дні спостерігалися не характерні для середини весняного періоду помірні суховії.

Нагадаємо, що загалом у квітні 2025 року температура повітря в Україні прогнозувалась вище за норму.

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