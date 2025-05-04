Похолодання вже завтра? Якою буде погода в Україні 5 травня
На новому тижні в Україні похолоднішає. Зниження температури очікується в частині регіонів вже 5 травня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
5 травня у західних, північних, більшості центральних максимальна температура повітря знизиться:
- на заході до +10...+16 градусів;
- на півночі до +12...+18 градусів;
- у центральних областях до +17..+22;
- у Дніпропетровській області ще буде близько +25 градусів;
- у південній частині та в східних областях очікується +21....+26 градусів.
Типові травневі дощі з грозами 5 квітня ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами, а також у Одеській та Миколаївській областях.
"Це - діяльність холодного атмосферного фронту. На решті території України суттєві опади - навряд. Вітер південно-західний з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий", - зазначила Діденко.
Погода у Києві та протягом нового тижня в Україні
У Києві в понеділок, 5 травня місцями будуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу +15....+17 градусів.
"Найближчий тиждень буде свіжим, хіба що на південному сході ще затримається до середи тепліша погода", - зазначила синоптик.
Погода у третій декаді квітня в Україні
У першій половині декади надходження повітряних мас з півдня обумовило надзвичайно теплу погоду з температурою повітря вдень, яка наближалася, досягала, місцями й перевищувала абсолютні (найвищі) значення для третьої декади квітня за багаторічний період.
За кліматичною нормою такі температури були характерні для першої половини червня. Починаючи з 26 квітня, внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря на територію України, спостерігалося різке похолодання із сильними тривалими заморозками майже на всій території країни.
Окремі, переважно невеликі, дощі спостерігалися лише локально у західних та північних областях, місцями з градом та сильними поривами вітру. 27 квітня у східних та північно-східних областях відмічалися незначні опади у вигляді снігу.
На решті території було майже сухо або зовсім сухо. В окремі дні спостерігалися не характерні для середини весняного періоду помірні суховії.
Нагадаємо, що загалом у квітні 2025 року температура повітря в Україні прогнозувалась вище за норму.
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