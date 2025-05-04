Похолодання вже завтра? Якою буде погода в Україні 5 травня

На новому тижні в Україні похолоднішає. Зниження температури очікується в частині регіонів вже 5 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

5 травня у західних, північних, більшості центральних максимальна температура повітря знизиться:

на заході до +10...+16 градусів;

на півночі до +12...+18 градусів;

у центральних областях до +17..+22;

у Дніпропетровській області ще буде близько +25 градусів;

у південній частині та в східних областях очікується +21....+26 градусів.

Типові травневі дощі з грозами 5 квітня ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами, а також у Одеській та Миколаївській областях.

"Це - діяльність холодного атмосферного фронту. На решті території України суттєві опади - навряд. Вітер південно-західний з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий", - зазначила Діденко.

Погода у Києві та протягом нового тижня в Україні

У Києві в понеділок, 5 травня місцями будуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу +15....+17 градусів.

"Найближчий тиждень буде свіжим, хіба що на південному сході ще затримається до середи тепліша погода", - зазначила синоптик.