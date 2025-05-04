ua en ru
Вс, 04 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Похолодание уже завтра? Какой будет погода в Украине 5 мая

Украина, Воскресенье 04 мая 2025 14:15
UA EN RU
Похолодание уже завтра? Какой будет погода в Украине 5 мая Фото: синоптик дала прогноз на 5 мая в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На новой неделе в Украине похолодает. Снижение температуры ожидается в части регионов уже 5 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

5 мая в западных, северных, большинстве центральных максимальная температура воздуха снизится:

  • на западе до +10...+16 градусов;
  • на севере до +12...+18 градусов;
  • в центральных областях до +17...+22;
  • в Днепропетровской области еще будет около +25 градусов;
  • в южной части и в восточных областях ожидается +21.... +26 градусов.

Типичные майские дожди с грозами 5 апреля вероятны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами, а также в Одесской и Николаевской областях.

"Это - деятельность холодного атмосферного фронта. На остальной территории Украины существенные осадки - вряд ли. Ветер юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и в течение новой недели в Украине

В Киеве в понедельник, 5 мая местами будут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться вблизи +15....+17 градусов.

"Ближайшая неделя будет свежей, разве что на юго-востоке еще задержится до среды более теплая погода", - отметила синоптик.

Погода в третьей декаде апреля в Украине

В первой половине декады поступление воздушных масс с юга обусловило чрезвычайно теплую погоду с температурой воздуха днем, которая приближалась, достигала, местами и превышала абсолютные (самые высокие) значения для третьей декады апреля за многолетний период.

По климатической норме такие температуры были характерны для первой половины июня. Начиная с 26 апреля, вследствие вторжения холодного арктического воздуха на территорию Украины, наблюдалось резкое похолодание с сильными продолжительными заморозками почти на всей территории страны.

Отдельные, преимущественно небольшие, дожди наблюдались лишь локально в западных и северных областях, местами с градом и сильными порывами ветра. 27 апреля в восточных и северо-восточных областях отмечались незначительные осадки в виде снега.

На остальной территории было почти сухо или совсем сухо. В отдельные дни наблюдались не характерные для середины весеннего периода умеренные суховеи.

Напомним, что в целом в апреле 2025 года температура воздуха в Украине прогнозировалась выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Зеленский прибыл в Чехию с визитом
Зеленский прибыл в Чехию с визитом
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления