Похолодання вже "на носі". Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні 18 листопада ще порадує. Але перше серйозне похолодання вже "на носі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, в понеділок, в Україні буде переважно сухо, лише на Волині та Рівненщині невеликі опади. Протягом дня очікується +4....+9, на півдні +8....+11 градусів", - розповіла вона.

У Києві 18 листопада стане свіжіше, +6, +7 градусів, буде вітряно, проте без опадів.

Похолодання в Україні

За даними Діденко, перше серйозне похолодання від "плюсів" до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади, вже "на носі".

"21 листопада за холодним атмосферним фронтом поширюється холодне повітря. Південь та схід ще трохи затримаються, але це тимчасово. Друга карта показує, як в зоні атмосферного фронту також 21 листопада йтимуть дощі із снігом, буде сильний вітер, налипатиме мокрий сніг", - зазначила синоптик.

Вона додала і те, що із синоптичної точки зору така ситуація відносно традиційна для цієї пори року, проте умови для людей, транспорту, нагрузки для електрики стануть складнішими. Зокрема, ускладнення погоди в столиці також очікується з 21 листопада.