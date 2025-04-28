Похолодання набирає обертів: прогноз на 28 квітня в Україні

Чи чекати на "мороз" на початку травня?

Останнім часом у мережі поширюється інформація, нібито на початку травня можуть бути "морози".

По-перше, про мороз у контексті останнього місяця весни говорити некоректно. Річ у тім, що з 17 квітня, якщо температури повітря і поверхні ґрунту знижуються до 0 градусів і нижче, то це вже можна вважати заморозками, а не морозами.

По-друге, синоптики не виключають змін погоди в травні, але поки що прогнозувати саме заморозки, не беруться.

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