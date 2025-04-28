Похолодание набирает обороты: прогноз на 28 апреля в Украине

Ждать ли "мороз" в начале мая?

В последнее время в сети распространяется информация, будто бы в начале мая могут быть "морозы".

Во-первых, о морозе в контексте последнего месяца весны говорить некорректно. Дело в том, что с 17 апреля, если температуры воздуха и поверхности почвы снижаются до 0 градусов и ниже, то это уже можно считать заморозками, а не морозами.

Во-вторых, синоптики не исключают изменений погоды в мае, но пока прогнозировать именно заморозки, не берутся.

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