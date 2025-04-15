"Мороз" у травні? В Укргідрометцентрі пояснили, чи варто піддаватись паніці

В Українському гідрометеорологічному центрі закликають медіа не поширювати завчасну інформацію про буцімто "морози" на початку травня. Це, зокрема, може налякати людей.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха.

Чому говорити про "мороз" - категорично неправильно

Останнім часом у мережі шириться інформація, буцімто у травні (або ж на початку місяця) можуть бути "морози".

Водночас експерт Укргідрометцентру наголосила, що в цілому зараз називати суттєве зниження температурних показників "морозом", а не "заморозками" - категорично неправильно.

"Тому що, ми постійно наголошуємо, у вегетаційний період (час, впродовж якого рослини ростуть та розвиваються, - Ред.) це - не мороз. Це - заморозки", - нагадала вона.

Синоптик пояснила: "якщо температура - нижче нуля, вона небезпечна вже для рослин".

"І це - небезпечне явище, на яке тільки Гідрометцентр, відповідно, із завчасністю, може надати попередження - буде це явище, чи не буде. Якої інтенсивності", - розповіла представниця УкрГМЦ.

Чи можна прогнозувати заморозки у травні вже зараз

Птуха розповіла, що певні зміни погоди у травні - можливі.

"Але чи будуть там ті заморозки, чи ні - поки ніхто точно сказати не може. Це - 50 на 50", - наголосила вона.

Синоптик пояснила, що в Гідрометцентрі "щоденно прогнози змінюються", тому "з такою завчасністю - на початок травня - ще важко щось говорити".

"Звичайно, не буде в нас весь час триматись температура в одному тільки температурному фоні й режимі (як зараз буде на цьому тижні - вже без заморозків)", - розповіла спеціаліст.

Водночас вона зауважила, що одразу казати, "що будуть там такі зниження температури" - не варто.

Коли синоптики попереджають про ймовірні заморозки

За словами Птухи, реально сказати - чи будуть в Україні заморозки - можна орієнтовно за декілька днів.

"Ну, за п'ять днів ми можемо бачити тенденцію. А попередження - десь за два-три дні до заморозків складається", - уточнила вона.

Станом на зараз жодної інформації про заморозки Укргідрометцентр не надає, адже "наразі таких розрахунків поки що немає".

"І дуже закликаємо відповідальні медіа завчасно (таку інформацію, - Ред.) не поширювати, не залякувати населення. Тому що цього може і не бути. А населення вже в нас буде очікувати", - пояснила синоптик.

Вона зауважила, що навіть на тому ресурсі, на який посилаються деякі медіа, "вже змінились розрахунки".

"Тому що на кожному цьому окремому сайті... там закладена одна якась розрахункова модель, без жодного аналізу синоптиків", - наголосила експерт.

Чи можуть бути заморозки у травні "теоретично"

Представниця УкрГМЦ повідомила, що зараз її колеги (синоптики) можуть лише сказати, що "теоретично, такі явища як заморозки у травні, а то і навіть у червні, можуть бути".

"Тому, що в архівних наших спостереженнях за 100 років і більше... вони інколи трапляються. Тобто ці місяці також з цим явищем (заморозками, - Ред.) можуть інколи бути", - уточнила Птуха.

Водночас, за її словами, "як буде цього року - поки що ще ніхто сказати не може".

"І ця завчасність непотрібна зараз", - підсумувала спеціаліст.