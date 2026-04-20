Похолодання та дощі продовжуються: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 20.04.2026 Пн
2 хв
У яких регіонах буде дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 20 квітня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 20 квітня, очікуються невеликі дощі та похолодання.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень на Правобережжі помірні, місцями значні дощі, у північних областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, на півдні країни південний, 5-10 м/с.

Температура вдень 5-10° тепла, на Закарпатті та півдні країни 11-16°.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 5-10° тепла, у Києві 8-10° тепла.

Нагадаємо, нещодавно у мережі почали з'являтись "прогнози", буцімто літо 2026 року буде "аномально спекотним".

Тим часом в Укргідрометцентрі дали пояснення, чи варто насправді довіряти такій інформації.

Також синоптики проаналізували погодні умови на початку квітня та пояснили, як температурні коливання можуть вплинути на майбутній урожай.

Крім того, стало відомо, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.

