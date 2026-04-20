Общество Образование Деньги Изменения Экология

Похолодание и дожди продолжаются: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 20.04.2026 Пн
2 мин
В каких регионах будет дождь?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 20 апреля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 20 апреля, ожидаются небольшие дожди и похолодание.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем на Правобережье умеренные, местами значительные дожди, в северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, на юге страны южный, 5-10 м/с.

Температура днем 5-10° тепла, на Закарпатье и юге страны 11-16°.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 5-10° тепла, в Киеве 8-10° тепла.

Напомним, недавно в сети начали появляться "прогнозы", будто лето 2026 года будет "аномально жарким".

Между тем в Укргидрометцентре дали объяснение, стоит ли на самом деле доверять такой информации.

Также синоптики проанализировали погодные условия в начале апреля и объяснили, как температурные колебания могут повлиять на будущий урожай.

Кроме того, стало известно, в каких городах Украины было исторически тепло в марте и когда именно зафиксировали новые температурные рекорды.

