Похолодання та дощі продовжуються: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 20 квітня, очікуються невеликі дощі та похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 5-10° тепла, у Києві 8-10° тепла.

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ.

Температура вдень 5-10° тепла, на Закарпатті та півдні країни 11-16°.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень на Правобережжі помірні, місцями значні дощі, у північних областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Нагадаємо, нещодавно у мережі почали з'являтись "прогнози", буцімто літо 2026 року буде "аномально спекотним".

Тим часом в Укргідрометцентрі дали пояснення, чи варто насправді довіряти такій інформації.

Також синоптики проаналізували погодні умови на початку квітня та пояснили, як температурні коливання можуть вплинути на майбутній урожай.

Крім того, стало відомо, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.