Похолодание и дожди продолжаются: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 20 апреля, ожидаются небольшие дожди и похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем на Правобережье умеренные, местами значительные дожди, в северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, на юге страны южный, 5-10 м/с.
Температура днем 5-10° тепла, на Закарпатье и юге страны 11-16°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 5-10° тепла, в Киеве 8-10° тепла.
