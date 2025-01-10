Похолодання повертається. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Так, сніг очікується на заході. Зимові опадт також можливі у Хмельницькій області. Своєю чергою, дощі ймовірні на півдні, сході, у Запорізькій та Харківській областях. На решті території - сухо.

Вночі з'являться "мінуси", до -3 градусів. Вдень збережеться тепло, місцями температура навіть буде досить високою. Максимально до +9 і не тільки в Криму, але й на сході, в Донецькій області.

В Києві без опадів, вночі в межах 0..-2, вдень 0...+2 градусів.

Погода в Україні 11 січня (meteo.gov.ua)