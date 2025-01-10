Похолодание возвращается. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Так, снег ожидается на западе. Зимние осадки также возможны в Хмельницкой области. В свою очередь, дожди вероятны на юге, востоке, в Запорожской и Харьковской областях. На остальной территории - сухо.

Ночью появятся "минусы", до -3 градусов. Днем сохранится тепло, местами температура даже будет достаточно высокой. Максимально до +9 и не только в Крыму, но и на востоке, в Донецкой области.

В Киеве без осадков, ночью в пределах 0..-2, днем 0...+2 градусов.

Погода в Украине 11 января (meteo.gov.ua)