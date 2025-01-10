RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Похолодание возвращается. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 11 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 11 января, в Украине градусы "поползут" вниз. Но несмотря на похолодание, часть регионов останется в теплой зоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, снег ожидается на западе. Зимние осадки также возможны в Хмельницкой области. В свою очередь, дожди вероятны на юге, востоке, в Запорожской и Харьковской областях. На остальной территории - сухо.

Ночью появятся "минусы", до -3 градусов. Днем сохранится тепло, местами температура даже будет достаточно высокой. Максимально до +9 и не только в Крыму, но и на востоке, в Донецкой области.

В Киеве без осадков, ночью в пределах 0..-2, днем 0...+2 градусов.

Погода в Украине 11 января (meteo.gov.ua)

Температурные рекорды в Украине

Январь вновь удивляет украинцев относительно теплой погодой. Метеорологи зафиксировали новые температурные рекорды в Украине для 7 января.

Самое высокое значение температуры среди областных центров страны было зафиксировано на метеостанции Ивано-Франковск. Столбики термометров достигли +13.9 градусов, что на 0.9 градусов превысило предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 1999 году.

Причиной такого повышения температуры является то, что под влиянием теплого сектора циклона, на территорию Украины поступил теплый влажный воздух из Средиземноморского региона.

Более глобальная причина заключается в том, что океаны, которые в течение жаркого лета, накопили в себе тепло, до сих пор высвобождают его в атмосферу, вместе с этим нагревая ее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день