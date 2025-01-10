Похолодание возвращается. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 11 января, в Украине градусы "поползут" вниз. Но несмотря на похолодание, часть регионов останется в теплой зоне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, снег ожидается на западе. Зимние осадки также возможны в Хмельницкой области. В свою очередь, дожди вероятны на юге, востоке, в Запорожской и Харьковской областях. На остальной территории - сухо.
Ночью появятся "минусы", до -3 градусов. Днем сохранится тепло, местами температура даже будет достаточно высокой. Максимально до +9 и не только в Крыму, но и на востоке, в Донецкой области.
В Киеве без осадков, ночью в пределах 0..-2, днем 0...+2 градусов.
Погода в Украине 11 января (meteo.gov.ua)
Январь вновь удивляет украинцев относительно теплой погодой. Метеорологи зафиксировали новые температурные рекорды в Украине для 7 января.
Самое высокое значение температуры среди областных центров страны было зафиксировано на метеостанции Ивано-Франковск. Столбики термометров достигли +13.9 градусов, что на 0.9 градусов превысило предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 1999 году.
Причиной такого повышения температуры является то, что под влиянием теплого сектора циклона, на территорию Украины поступил теплый влажный воздух из Средиземноморского региона.
Более глобальная причина заключается в том, что океаны, которые в течение жаркого лета, накопили в себе тепло, до сих пор высвобождают его в атмосферу, вместе с этим нагревая ее.
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