Похолодання повертається. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
Завтра, 11 січня, в Україні градуси "поповзуть" вниз. Але попри похолодання, частина регіонів залишиться в теплій зоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Так, сніг очікується на заході. Зимові опадт також можливі у Хмельницькій області. Своєю чергою, дощі ймовірні на півдні, сході, у Запорізькій та Харківській областях. На решті території - сухо.
Вночі з'являться "мінуси", до -3 градусів. Вдень збережеться тепло, місцями температура навіть буде досить високою. Максимально до +9 і не тільки в Криму, але й на сході, в Донецькій області.
В Києві без опадів, вночі в межах 0..-2, вдень 0...+2 градусів.
Погода в Україні 11 січня (meteo.gov.ua)
Температурні рекорди в Україні
Січень знов дивує українців відносно теплою погодою. Метеорологи зафіксували нові температурні рекорди в Україні для 7 січня.
Найвище значення температури серед обласних центрів країни було зафіксовано на метеостанції Івано-Франківськ. Стовпчики термометрів сягнули +13.9 градусів, що на 0.9 градусів перевищило попередній рекорд, який був зафіксований у 1999 році.
Причиною такого підвищення температури є те, що під впливом теплого сектору циклону, до території України надійшло тепле вологе повітря із Середземноморського регіону.
Більш глобальна причина полягає у тому, що океани, які впродовж спекотного літа, накопичили у собі тепло, ще досі вивільняють його у атмосферу, разом з цим нагріваючи її.
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