ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Похолодание возвращается. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Пятница 10 января 2025 19:47
UA EN RU
Похолодание возвращается. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 11 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 11 января, в Украине градусы "поползут" вниз. Но несмотря на похолодание, часть регионов останется в теплой зоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, снег ожидается на западе. Зимние осадки также возможны в Хмельницкой области. В свою очередь, дожди вероятны на юге, востоке, в Запорожской и Харьковской областях. На остальной территории - сухо.

Ночью появятся "минусы", до -3 градусов. Днем сохранится тепло, местами температура даже будет достаточно высокой. Максимально до +9 и не только в Крыму, но и на востоке, в Донецкой области.

В Киеве без осадков, ночью в пределах 0..-2, днем 0...+2 градусов.

Похолодание возвращается. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине 11 января (meteo.gov.ua)

Температурные рекорды в Украине

Январь вновь удивляет украинцев относительно теплой погодой. Метеорологи зафиксировали новые температурные рекорды в Украине для 7 января.

Самое высокое значение температуры среди областных центров страны было зафиксировано на метеостанции Ивано-Франковск. Столбики термометров достигли +13.9 градусов, что на 0.9 градусов превысило предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 1999 году.

Причиной такого повышения температуры является то, что под влиянием теплого сектора циклона, на территорию Украины поступил теплый влажный воздух из Средиземноморского региона.

Более глобальная причина заключается в том, что океаны, которые в течение жаркого лета, накопили в себе тепло, до сих пор высвобождают его в атмосферу, вместе с этим нагревая ее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
У Зеленского назвали ожидания Украины от новых санкций США против России
У Зеленского назвали ожидания Украины от новых санкций США против России
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война