Похолодання на порозі: які області "накриє" атмосферний фронт завтра і що далі

Погода в Україні найближчим часом очікується контрастна. Деякі області відчують справжнє осіннє похолодання, тоді як в інших місцях сонце може припікати до +30°С.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що найхолоднішою п'ятниця, 11 вересня, буде у західних областях України.
Там максимальна температура повітря впродовж дня очікується "вкрай скромна".
Стовпчики термометрів можуть показувати близько +15...+19°С.
Більш свіжим повітря стане, за словами Діденко, також у північних областях:
Крім того, похолодання "захопить":
У цих регіонах максимальна температура повітря вдень коливатиметься в межах від 19 до 23 градусів тепла.
Метеоролог уточнила, що таке похолодання зумовлює холодний атмосферний фронт.
Висока температура повітря вдень 11 вересня ще втримається, за даними Діденко, "на решті території України":
Там стовпчики термометрів можуть показувати до +25...+30°С.
"Дощі завтра пройдуть у західних областях України", - розповіла Діденко.
Вона уточнила, що наступного дня - в суботу, 12 вересня, опади поширяться також на північ і частину центральних областей.
Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру уточнили, що 11 вересня атмосферний фронт буде переміщуватись:
За даними фахівців УкрГМЦ, помірні дощі очікуються:
Тим часом на Закарпатті та Прикарпатті:
Вітер при цьому переважатиме помірний, північно-західний.
За інформацією Діденко, в Києві завтра (11 вересня) погода буде "комфортна".
Температура повітря - коливатиметься в межах +23°С.
"Істотних опадів не передбачається", - додала синоптик.
Разом із тим вона попередила тих, хто "хоче виїхати за межі міста вихідними".
У суботу (12 вересня) в столиці буде:
Діденко повідомила, що вже в неділю (13 вересня) погода "вирівняє тон".
Антициклон - зумовить суху повітряну масу.
Максимальна температура повітря на заході, півночі та у центральних областях - підвищиться до +20...+24°С.
На півдні та сході, а також у Дніпропетровській області - літо ще триватиме - очікується близько +25...+30°С.
Насамкінець синоптик зауважила, що в цілому "погода найближчим часом очікується мінлива".
"Буде стрибати атмосферний тиск, температура повітря коливатиметься від +30°С до +15°С. Тому людям із серцево-судинними недугами варто бути більш обережними і уважними до свого здоров'я", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
Крім того, в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і створення прогнозів погоди.
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