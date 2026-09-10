Похолодание на пороге: какие области "накроет" атмосферный фронт завтра и что дальше

Погода в Украине в ближайшее время ожидается контрастная. Некоторые области ощутят настоящее осеннее похолодание, тогда как в других местах солнце может припекать до +30°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что самой холодной пятница, 11 сентября, будет в западных областях Украины.
Там максимальная температура воздуха в течение дня ожидается "очень скромная".
Столбики термометров могут показывать около +15...+19°С.
Более свежим воздух станет, по словам Диденко, также в северных областях:
Кроме того, похолодание "захватит":
В этих регионах максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 19 до 23 градусов тепла.
Метеоролог уточнила, что такое похолодание обуславливает холодный атмосферный фронт.
Высокая температура воздуха днем 11 сентября еще удержится, по данным Диденко, "на остальной территории Украины":
Там столбики термометров могут показывать до +25…+30°С.
"Дожди завтра пройдут в западных областях Украины", - рассказала Диденко.
Она уточнила, что на следующий день - в субботу, 12 сентября, осадки распространятся также на север и часть центральных областей.
Тем временем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра уточнили, что 11 сентября атмосферный фронт будет перемещаться:
По данным специалистов УкрГМЦ, умеренные дожди ожидаются:
Тем временем на Закарпатье и Прикарпатье:
Ветер будет преобладать умеренный, северо-западный.
По информации Диденко, в Киеве завтра (11 сентября) погода будет "комфортной".
Температура воздуха будет колебаться в пределах +23°С.
"Существенных осадков не предполагается", - добавила синоптик.
Вместе с тем она предупредила тех, кто "хочет выехать за пределы города на выходных".
В субботу (12 сентября) в столице будет:
Диденко сообщила, что уже в воскресенье (13 сентября) погода "выровняет тон".
Антициклон - обусловит сухую воздушную массу.
Максимальная температура воздуха на западе, севере и центральных областях - повысится до +20...+24°С.
На юге и востоке, а также в Днепропетровской области - лето будет продолжаться - ожидается около +25...+30°С.
В заключение синоптик отметила, что в целом "погода в ближайшее время ожидается изменчивая".
"Будет скакать атмосферное давление, температура воздуха будет колебаться от +30°С до +15°С. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми недугами стоит быть более осторожными и внимательными к своему здоровью", - подытожила Диденко.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.
Кроме того, в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и создании прогнозов погоды.
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