Похолодання на порозі: де в Україні будуть морози завтра й до кінця тижня

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою буде погода в Україні впродовж найближчих трьох діб - до кінця робочого тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
Впродовж середи, 28 січня, невеликий мокрий сніг і дощ можливі по всій території України, крім південного сходу.
На Правобережжі країни прогнозують туман.
У більшості центральних, північних та Харківській областях - ожеледь.
На дорогах, крім півдня і Закарпаття, - ожеледиця.
Температура повітря вночі:
Тим часом температура повітря вдень очікується:
Впродовж четверга, 29 січня, невеликий мокрий сніг і дощ можливі (як і в попередній день) по всій території України, крім південного сходу.
Температура повітря очікується при цьому такою:
Впродовж п'ятниці, 30 січня, у північній частині України прогнозують:
Водночас на півдні та південному сході:
На решті території України:
"Вітер південний, із переходом на північно-східний, 5-10 м/с", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.
Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".
Читайте також, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.