Суспільство Освіта Гроші Зміни

Похолодання на порозі: де в Україні будуть морози завтра й до кінця тижня

Вже досить скоро Україну може накрити суттєве похолодання (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою буде погода в Україні впродовж найближчих трьох діб - до кінця робочого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

Прогноз погоди на середу, 28 січня

Впродовж середи, 28 січня, невеликий мокрий сніг і дощ можливі по всій території України, крім південного сходу.

На Правобережжі країни прогнозують туман.

У більшості центральних, північних та Харківській областях - ожеледь.

На дорогах, крім півдня і Закарпаття, - ожеледиця.

Температура повітря вночі:

  • в середньому по Україні - від 1 до 6 градусів морозу;
  • на Лівобережжі - до 9 градусів морозу;
  • на півдні країни - від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.

Тим часом температура повітря вдень очікується:

  • в середньому по Україні - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • на півдні країни - близько 3-8 градусів тепла;
  • у Криму - до 7-12 градусів тепла.

Погода в Україні 28 січня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на четвер, 29 січня

Впродовж четверга, 29 січня, невеликий мокрий сніг і дощ можливі (як і в попередній день) по всій території України, крім південного сходу.

Температура повітря очікується при цьому такою:

  • в середньому по Україні вночі та вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • на півдні країни - вночі 1-6 градусів тепла, вдень 5-10 градусів вище нуля.

Погода в Україні 29 січня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на п'ятницю, 30 січня

Впродовж п'ятниці, 30 січня, у північній частині України прогнозують:

  • невеликий сніг;
  • зниження температури повітря до 6-11 градусів морозу.

Водночас на півдні та південному сході:

  • ймовірний дощ;
  • температура повітря впродовж доби - близько 1-6 градусів тепла.

На решті території України:

  • мокрий сніг та дощ;
  • місцями - ожеледь;
  • температура вночі та вдень - від 0 до 5 градусів морозу.

"Вітер південний, із переходом на північно-східний, 5-10 м/с", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 30 січня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.

Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Читайте також, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.

