Похолодание на пороге: где в Украине будут морозы завтра и до конца недели

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой будет погода в Украине в течение ближайших трех суток - до конца рабочей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
В течение среды, 28 января, небольшой мокрый снег и дождь возможны по всей территории Украины, кроме юго-востока.
На Правобережье страны прогнозируют туман.
В большинстве центральных, северных и Харьковской областях - гололед.
На дорогах, кроме юга и Закарпатья, - гололедица.
Температура воздуха ночью:
Тем временем температура воздуха днем ожидается:
В течение четверга, 29 января, небольшой мокрый снег и дождь возможны (как и в предыдущий день) по всей территории Украины, кроме юго-востока.
Температура воздуха ожидается при этом такой:
В течение пятницы, 30 января, в северной части Украины прогнозируют:
В то же время на юге и юго-востоке:
На остальной территории Украины:
"Ветер южный, с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с", - подытожили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.
Между тем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".
Читайте также, правда ли, что погодные условия зимой могут влиять на ухудшение качества воздуха (его загрязнение) в городах.