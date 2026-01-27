Похолодание на пороге: где в Украине будут морозы завтра и до конца недели

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой будет погода в Украине в течение ближайших трех суток - до конца рабочей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.

Прогноз погоды на среду, 28 января

В течение среды, 28 января, небольшой мокрый снег и дождь возможны по всей территории Украины, кроме юго-востока.

На Правобережье страны прогнозируют туман.

В большинстве центральных, северных и Харьковской областях - гололед.

На дорогах, кроме юга и Закарпатья, - гололедица.

Температура воздуха ночью:

в среднем по Украине - от 1 до 6 градусов мороза;

на Левобережье - до 9 градусов мороза;

на юге страны - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Тем временем температура воздуха днем ожидается:

в среднем по Украине - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;

на юге страны - около 3-8 градусов тепла;

в Крыму - до 7-12 градусов тепла.

Погода в Украине 28 января (инфографика: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на четверг, 29 января

В течение четверга, 29 января, небольшой мокрый снег и дождь возможны (как и в предыдущий день) по всей территории Украины, кроме юго-востока.

Температура воздуха ожидается при этом такой:

в среднем по Украине ночью и днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;

на юге страны - ночью 1-6 градусов тепла, днем 5-10 градусов выше нуля.

Погода в Украине 29 января (инфографика: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на пятницу, 30 января

В течение пятницы, 30 января, в северной части Украины прогнозируют:

небольшой снег;

снижение температуры воздуха до 6-11 градусов мороза.

В то же время на юге и юго-востоке:

вероятен дождь;

температура воздуха в течение суток - около 1-6 градусов тепла.

На остальной территории Украины:

мокрый снег и дождь;

местами - гололед;

температура ночью и днем - от 0 до 5 градусов мороза.

"Ветер южный, с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с", - подытожили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 30 января (инфографика: meteo.gov.ua)