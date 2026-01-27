Похолодание на пороге: где в Украине будут морозы завтра и до конца недели
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой будет погода в Украине в течение ближайших трех суток - до конца рабочей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Прогноз погоды на среду, 28 января
В течение среды, 28 января, небольшой мокрый снег и дождь возможны по всей территории Украины, кроме юго-востока.
На Правобережье страны прогнозируют туман.
В большинстве центральных, северных и Харьковской областях - гололед.
На дорогах, кроме юга и Закарпатья, - гололедица.
Температура воздуха ночью:
- в среднем по Украине - от 1 до 6 градусов мороза;
- на Левобережье - до 9 градусов мороза;
- на юге страны - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Тем временем температура воздуха днем ожидается:
- в среднем по Украине - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;
- на юге страны - около 3-8 градусов тепла;
- в Крыму - до 7-12 градусов тепла.
Погода в Украине 28 января (инфографика: meteo.gov.ua)
Прогноз погоды на четверг, 29 января
В течение четверга, 29 января, небольшой мокрый снег и дождь возможны (как и в предыдущий день) по всей территории Украины, кроме юго-востока.
Температура воздуха ожидается при этом такой:
- в среднем по Украине ночью и днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;
- на юге страны - ночью 1-6 градусов тепла, днем 5-10 градусов выше нуля.
Погода в Украине 29 января (инфографика: meteo.gov.ua)
Прогноз погоды на пятницу, 30 января
В течение пятницы, 30 января, в северной части Украины прогнозируют:
- небольшой снег;
- снижение температуры воздуха до 6-11 градусов мороза.
В то же время на юге и юго-востоке:
- вероятен дождь;
- температура воздуха в течение суток - около 1-6 градусов тепла.
На остальной территории Украины:
- мокрый снег и дождь;
- местами - гололед;
- температура ночью и днем - от 0 до 5 градусов мороза.
"Ветер южный, с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с", - подытожили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 30 января (инфографика: meteo.gov.ua)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.
Между тем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".
