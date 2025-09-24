Похолодання і заморозки: Укргідрометцентр дав прогноз на жовтень

Місячна кількість опадів в жовтні прогнозується на рівні 31 - 77 мм. У Карпатах та горах Криму очікується 51 - 101 мм, що становить 80 - 120% норми.

Осінні зміни

Синоптики наголошують, що заморозки у першій половині жовтня для України є звичним явищем.

Перехід середньої добової температури через позначку +8 градусів у бік зниження відбуватиметься у третій декаді жовтня. У більшості північних областей цей процес розпочнеться вже у другій декаді, тоді як у південних районах та на Закарпатті - у першій декаді листопада.

Середня температура

Дані багаторічних спостережень свідчать, що абсолютний мінімум температури становить 5 - 16 градусів морозу. У північних, центральних, східних областях та в Карпатах подекуди 17 - 23 градуси морозу, а в Криму місцями 0 - 3 градуси морозу.

Абсолютний максимум складає 26 - 34 градуси тепла, у Запорізькій області та Криму до 35 градусів, а на високогір’ї Карпат 20 - 21 градус.

Опади

Середня місячна кількість опадів в жовтні становить 29 - 54 мм. У Карпатах та горах Криму показник становить 64 - 84 мм, на Закарпатті 86 - 106 мм, а на високогір’ї Карпат до 129 мм.