Похолодання з дощами: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Сьогодні, 19 квітня, в Україні буде дещо холодніше. Подекуди можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура вночі коливатиметься в межах 3-8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +15. На Закарпатті буде тепліше - до +17 градусів.

Вітер буде помірний - 5-10 м/с, переважно північного напрямку, вночі зі східного напрямку.

Сьогодні у деяких східних областях очікуються невеликі дощі. Суха погода утримається на заході, півночі та частково на сході.

