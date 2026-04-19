Похолодание с дождями: чего ждать от погоды в Украине сегодня
Сегодня, 19 апреля, в Украине будет немного холоднее. Кое-где возможны небольшие дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в некоторых восточных областях ожидаются небольшие дожди. Сухая погода сохранится на западе, севере и частично на востоке.
Ветер будет умеренный - 5-10 м/с, преимущественно северного направления, ночью с восточного направления.
Температура ночью будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +15. На Закарпатье будет теплее - до +17 градусов.
Фото: карта погоды на 19 апреля (meteo.gov.ua)
Напомним, недавно в сети начали появляться "прогнозы", будто лето 2026 года будет "аномально жарким".
Между тем в Укргидрометцентре дали объяснение, стоит ли на самом деле доверять такой информации.
Также синоптики проанализировали погодные условия в начале апреля и объяснили, как температурные колебания могут повлиять на будущий урожай.
Кроме того, стало известно, в каких городах Украины было исторически тепло в марте и когда именно зафиксировали новые температурные рекорды.