Суспільство Освіта Гроші Зміни

Похолодання до -5. Мешканців однієї з областей України попередили про сильні заморозки

Ілюстративне фото: на Вінниччині очікуються заморозки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Вінницькій області вночі та вранці 16-17 жовтня прогнозують сильні заморозки. Стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міськраду в Telegram.

"Вночі та вранці, 16-17 жовтня, на Вінниччині очікуються сильні заморозки в повітрі від 0 до -5 градусів. Оголошено 2-й рівень небезпеки - "помаранчевий", - зазначили в міськраді.

Там уточнили, що у Вінниці в цей час очікується від 0 до -3 градусів. У місті оголосять перший рівень небезпеки, "жовтий".

Прогноз погоди на 16-17 жовтня

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в більшості регіонів України 16-17 жовтня вночі температура триматиметься в межах +2...+6 градусів, місцями можливі заморозки. Удень повітря прогріється до +15, на північному сході - до +11 градусів. Водіям радять бути уважними через можливі тумани.

Однак уже в суботу, 18 жовтня, у західних регіонах почнуться дощі та похолодання. Наступного дня опади та зниження температури пошириться по всій країні. Удень прогнозується від +5 до +9 градусів.

Варто зауважити, що в Україні, якщо середньодобова температура повітря в регіоні опускається нижче +8 °C, передбачено початок опалювального сезону.

Раніше в Міненерго спростували чутки про те, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 1 листопада.

