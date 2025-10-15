Похолодання до -5. Мешканців однієї з областей України попередили про сильні заморозки

Прогноз погоди на 16-17 жовтня

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в більшості регіонів України 16-17 жовтня вночі температура триматиметься в межах +2...+6 градусів, місцями можливі заморозки. Удень повітря прогріється до +15, на північному сході - до +11 градусів. Водіям радять бути уважними через можливі тумани.

Однак уже в суботу, 18 жовтня, у західних регіонах почнуться дощі та похолодання. Наступного дня опади та зниження температури пошириться по всій країні. Удень прогнозується від +5 до +9 градусів.

Варто зауважити, що в Україні, якщо середньодобова температура повітря в регіоні опускається нижче +8 °C, передбачено початок опалювального сезону.

Раніше в Міненерго спростували чутки про те, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 1 листопада.