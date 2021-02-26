Похолодание и снегопады возвращаются: прогноз погоды на выходные

Прогноз на субботу

Большинство областей 27 февраля накроет снег с дождем. На западе днем будет +4+9, а ночью +2+5. В северных и центральных областях передают днем +2+5 и ночью так же. На востоке страны днем будет +2+5, а ночью +1+4. В южных регионах температура воздуха днем составит +5+9, а ночью +2+5.

Без осадков будет только в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В Киеве снег с дождем. На день передают +3+5, ночью так же будет.

Прогноз на неделю

В восточных областях 28 февраля будет небольшой снегопад. Там температура воздуха днем составит +1+5, а ночью от 0 до +3. В центральных и северных областях будет солнечно, днем от 0 до +5, а ночью -1+2.

На западе страны днем будет +2+7, а ночью -1-3. В южных регионах днем будет +3+6, а ночью +1+3. В Киеве ожидается солнечная погода, днем будет +3+5, а ночью -1+1.