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Похолодання та снігопади повертаються: прогноз погоди на вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

У суботу в Україні трохи похолодає, у більшості регіонів буде сніг з дощем. У неділю вночі буде "мінус" на заході країни.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на суботу

Більшість областей 27 лютого накриє сніг з дощем. На заході вдень буде +4+9, а вночі +2+5. У північних та центральних областях передають вдень +2+5 і вночі так само. На сході країни вдень буде +2+5, а вночі +1+4. У південних регіонах температура повітря вдень складе +5+9, а вночі +2+5.

Без опадів буде тільки в Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У Києві сніг з дощем. На день передають +3+5, вночі так само буде.

Прогноз на неділю

У східних областях 28 лютого буде невеликий снігопад. Там температура повітря вдень складе +1+5, а вночі від 0 до +3. У центральних та північних областя буде сонячно, вдень від 0 до +5, а вночі -1+2.

На заході країни вдень буде +2+7, а вночі -1-3. В південних регіонах вдень буде +3+6, а вночі +1+3. У Києві очікується сонячна погода, вдень буде +3+5, а вночі -1+1.

Нагадаємо, сьогодні по всіх областях очікується суха та ясна погода, а температура повітря місцями підніметься до +14 +18 градусів.

Раніше прогнозували, що погода в останні дні лютого принесе нову хвилю похолодання й опади у вигляді дощів з мокрим снігом.

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