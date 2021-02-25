Украину накроет теплой погодой: температура прыгнет до 18 градусов тепла

Погода в Украине в пятницу, 26 февраля, удивит жителей страны аномальным теплом. По всем областям ожидается сухая и ясная погода, а температура воздуха местами поднимется до +14 +18 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр , прохладнее всего будет на востоке и севере страны.

На востоке без осадков, днем небольшая облачность. Ночью в регионе от -1 до +2 градусов, днем ожидается от +10 до +13 градусов, в Днепре до +14 градусов, в Луганской области +5 +7 градусов.

В южной части страны осадки не прогнозируются, днем будет сухо. Ночная температура воздуха составит от 0 до +3 градусов, днем ожидается от +13 до +16 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью +1 +3 градуса, днем от +11 до +13 градусов.

На севере страны будет прохладно, без осадков. Ночью в регионе ожидается от 0 до +2 градусов, днем +5 +7 градусов.

Западные области накроет теплым воздухом. Осадки не прогнозируются, днем будет солнечно и ясно. Температура воздуха ночью составит +1 +3 градуса, днем от +12 до +14 градусов, в Черновцах, Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде – от +16 до +18 градусов.

В центральной части страны без осадков, сухо и солнечно. Ночью от -1 до +1 градуса, днем от +11 до +14 градусов.

В Киеве 26 февраля ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночная температура будет колебаться от +1 до +3 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 26 февраля