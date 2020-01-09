Похолодание, дожди и снег: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе Украины дожди и снег

Сегодня погода в Украине облачная, будут идти дожди и снег, температура воздуха опустится ниже 0. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе Украины дожди и снег, днем температура воздуха составит 0-2, ночью -3-5. На севере днем и ночью такая же температура воздуха.

В центральных областях снег и дожди. Днем 0-2, ночью-2-4. На востоке страны без дождей и снега, только пасмурно. Днем -1+1, ночью -5-7.

А в восточных областях облачно. Днем +1+3, а ночью -5-7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди и снег. Днем 0-2, ночью-2-4.

Напомним, по данным снеголавинные станций состоянию на 7 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 60 сантиметров.

Кроме того, на снеголавинному посту Драгобрат температура воздуха составляет - 7,6 градусов, а высота снежного покрова - 19 см.