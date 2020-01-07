В Карпатах высота снежного покрова составляет до 60 см

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Меньше всего снега выпало на снеголавинном посту Драгобрат

По данным снеголавинных станций по состоянию на 7 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 60 сантиметров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

В частности, на Сл Пожижевская высота снежного покрова составляет 9-60 см.

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 7 января 2020 года на Сл Пожижевская: температура воздуха: - 6,2 градусов, ветер: штиль, ясно. Высота снежного покрова составляет 9-60 см, снег вьюжный, стабильный", - указано в сообщении.

При этом на Сл Плай температура воздуха достигает - 5,6 градусов, ветер юго-западный, его скорость 3-5 м/с, ясно.

"Высота снежного покрова составляет 18-37 см, снег старый, плотный стабильный хорошо закреплен", - информирует Укргидрометцентр.

Кроме того, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет - 7,6 градусов, а высота снежного покрова - 19 см.

Напомним, вчера высота снежного покрова в Карпатах местами достигала 61 сантиметра.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине 7 декабря ухудшилась: в высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).