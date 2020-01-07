ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Карпатах высота снежного покрова составляет до 60 см

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 16:28
В Карпатах высота снежного покрова составляет до 60 см
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Меньше всего снега выпало на снеголавинном посту Драгобрат

По данным снеголавинных станций по состоянию на 7 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 60 сантиметров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

В частности, на Сл Пожижевская высота снежного покрова составляет 9-60 см.

В Карпатах высота снежного покрова составляет до 60 см

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 7 января 2020 года на Сл Пожижевская: температура воздуха: - 6,2 градусов, ветер: штиль, ясно. Высота снежного покрова составляет 9-60 см, снег вьюжный, стабильный", - указано в сообщении.

При этом на Сл Плай температура воздуха достигает - 5,6 градусов, ветер юго-западный, его скорость 3-5 м/с, ясно.

"Высота снежного покрова составляет 18-37 см, снег старый, плотный стабильный хорошо закреплен", - информирует Укргидрометцентр.

Кроме того, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет - 7,6 градусов, а высота снежного покрова - 19 см.

Напомним, вчера высота снежного покрова в Карпатах местами достигала 61 сантиметра.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине 7 декабря ухудшилась: в высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Киева В Карпатах выпало более 60 см снега
Новости Украины снегКарпаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь